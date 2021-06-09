Erdoğan: İftiraların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi meşgul eden iddialarla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- (Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

- Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

- Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik.

- Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

- Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz.

- Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

- Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz.

- Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili, "Bu lağım çukuru, bu kadar kokuyu dünyaya yaymışken, neden kimse konuşmuyor. Neden savcılar harekete geçmiyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti mi oldu? Nerede bu savcılık? Ben konuşurken 24 saat bile geçmiyor harekete geçiyorlar. Lağım basmış, yolsuzluklar diz boyu. Bir Allah’ın kulu kalem bile oynatmıyor, oynatamıyor. Dönüp bize ‘demokrasi var’ diyorlar. Sen onu benim külahıma anlat. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır." diye konuştu.