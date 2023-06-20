Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/gTF7mx5rqq— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 20, 2023