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Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.