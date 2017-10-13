Erdoğan il başkanları toplantısında konuşuyor

13 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Daha önce tamamen ya da kısmen başarılı olan darbe girişimlerinin aksine 15 Temmuz'da bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Milletimiz fiilen darbecilerin karşısında durdu.

Biz artık sadece direnmekle, savunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda kendi oyun planımızı kuruyoruz.

Avrupa Birliği, serbest dolaşım hakkı vermedi de ne oldu? Dünya başımıza mı yıkıldı? 59 yıl oldu, almadılar. Ama biz sabrediyoruz. Eğer dürüstseniz, yapın açıklamanızı bitirin bu işi. Bizim size ihtiyacımız yok.