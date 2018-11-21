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Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme 55 dakika sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 55 dakika sürdü.

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 16 Ekim'de gerçekleştirmişti. 

Kaynak: AA

Son dakika Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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