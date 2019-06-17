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Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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