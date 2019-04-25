Erdoğan ile Kılıçdaroğlu AYM töreninde buluştu
Devletin zirvesi AYM'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılıyor. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tören öncesi tokalaştı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalan Kılıçdaroğlu, götürüldüğü evden 1.5 saat sonra çıkartılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya geldi.