Erdoğan ile Macron görüştü: Avrupa'nın Suriye yaptırımları masada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde Avrupa'nın Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırmasının önemine değindi. Erdoğan, görüşmede Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi de gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bugün telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa'nın savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
Suriye'ye yaptırımlara değindi
Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.