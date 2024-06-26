Erdoğan ile muhabir arasında gülüşmelere neden olan oje diyaloğu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir gazeteci arasında TBMM'de geçen oje diyaloğu gülüşmelere neden oldu.

Gazeteci Rüya Erkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi.

Bu sırada Erkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ne yapacağım ben şimdi; ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi. Ömer Çelik de, "Hanımlara her şey yakışıyor" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Rüya Erkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.