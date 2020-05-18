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Erdoğan ile Putin arasında COVID-19 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, COVID-19 ile mücadelede işbirliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Erdoğan ile Putin arasında COVID-19 görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

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