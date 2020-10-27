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Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ ele alındı.

Erdoğan ile Putin görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

Reuters'ın haberine göre görüşmede Suriye ve Karabağ ele alındı.

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