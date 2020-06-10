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Erdoğan ile Putin Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ile Putin Libya'yı görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA

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