Erdoğan ile Putin yarın görüşecek
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin yarınki görüşmede tahıl anlaşmasını ele alacak.
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın bir araya geleceğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Erdoğan’ın, Özbekistan'da gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştirecekleri görüşmede, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını bildirdi.