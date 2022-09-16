Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sona erdi
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.