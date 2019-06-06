Erdoğan ile Selman görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman birbirlerine bayram tebriğinde bulundu.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA