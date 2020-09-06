Erdoğan ile Serrac bölgesel gelişmeleri görüştü

06 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı görüşme 2 saat 35 dakika sürdü.

Erdoğan- Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye'nin önceliğinin Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak istikrara kavuşması olduğu yinelendi. Libya'da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulandı. Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.