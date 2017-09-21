Erdoğan ile Trump bir araya geldi

21 Eylül 2017

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan, bu kapsamda Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABF Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA