Erdoğan: İMECE'yi ocak ayında uzaya fırlatıyoruz
Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, "Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, TÜRKSAT 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz.
- Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur.
- Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız.
- Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz.