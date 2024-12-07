Erdoğan imzaladı: Beş ülkeye büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararlar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Çok sayıda atama kararı arasında beş ülkeye büyükelçi ataması da yer aldı. Japonya, Avusturya, Tanzanya, Trinidad ve Tobago ile Kamerun büyükelçileri beş oldu.
Cumhurbaşkanlığı atamaları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar göre beş ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Atamalar şöyle:
* İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Japonya büyükelçisi
* Gürsel Dönmez, Avusturya büyükelçisi
* Bekir Gezer, Tanzanya büyükelçisi
* Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti büyükelçisi
* NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper, Kamerun büyükelçisi