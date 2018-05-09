Erdoğan-İnce görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi kabul etti.
Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.
İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde görüşeceğini açıklamıştı.
İnce, bugün HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret etmişti.
İnce, SP'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile de 7 Mayıs Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.
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