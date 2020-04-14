Erdoğan: İnfaz düzenlemesi kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alarak hazırlandı

14 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum.

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlem alınıyor.

Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır.

İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir.

İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

Ceza Kanunumuzdaki suç ve yaptırım dengesini tümüyle yeniden ele alacak kapsamlı bir çalışmaya şimdiden başladık.

Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum.

Düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir.

Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir.

Özellikle Cumhur İttifakı'nın tarafı olan Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız.

Kaynak: AA