Erdoğan: İnsanlık böyle alçaklık görmemiştir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna şahitlik etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Sizlerin mezuniyetine vesile olan tüm hocalarınıza, amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde sizleri vatana, millete onurla hizmet edecek şahsiyetler olarak yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Misafir polis amirlerimiz akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi ülkelerine hizmet edeceklerdir. Biz ülkemizde eğitim gören hiçbir öğrenciye yabancı gözüyle bakmadık, bakmıyoruz. Tüm uluslararası öğrencileri misafirimiz olarak görüyoruz.

Ülkemizin dört bir köşesinde asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla gece gündüz demeden görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum.

Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun arkasında emniyet teşkilatımızın emeğinin yer aldığını biliyoruz. Polislerimiz sorumluluğu ağır bir mesleği şanla yaparak güvenlik talebini karşılıyor. Sizler aynı zamanda devletimizin bekasının, toplumsal barışımızın da teminatısınız.

Güvenlik güçlerinin hayatımızda ne kadar kritik bir rol oynadığını 6 Şubat depremlerinde gördük. Emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti, kendi mesai arkadaşlarını depremde şehit vermelerine rağmen tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri dönemindeki özverili çalışmaları dolayısıyla tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Seçimleri hiçbir sıkıntı yaşamadan atlattık.

"İnsanlık bir alçaklık görmemiştir"

Kardeşlerim önceki hafta cumartesi günü tarihin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz'u geride bıraktık. 7 sene önce karanlık geceyi milletimizin direnişiyle kardan bile aydınlık bir geceye çevirdik.

Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahıyla vurulmasının acısını yaşadık. 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Bilhassa Özel Hareket Başkanlığı'na yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi 252 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimizin arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Sadece Gölbaşı'nda 51 polisimiz katledildi. FETÖ'cülerin canavarlığını bizlere hatırlatmaktadır. İnsanlık böyle alçaklık görmemiştir.

Üzerinden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırlarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimize havale ediyorum. Sizler kahvenizi yudumlarken ülkenin evlatları mücadele verdi.

"Bölücü örgüte katılım durma noktasına geldi"

15 Temmuz'da ilgili yalanlarınızı yüzünüz varsa gelin burada da söyleyin. Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtların Türk milletine yaşattığı acıları gelin burada kendi gözlerinizle görün.

Terörü öven gazeteci kılıklı tetikçileri ve 6-8 Ekim olaylarının faillerine gösterdiğiniz vefanın binde birini gelin vatanımız için toprağa düşen kahramanlara da gösterin. FETÖ'nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor. Bölücü terör örgütüne karşı katılım neredeyse durma noktasına geldik.

Teröristlerin inlerine giriyor ve bunları inlerinde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil ırak ve suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının ve vatandaşlarımıza yaşattığı acının bedelini bölücü örgüt mensuplarına misliyle ödetiyoruz.

Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun, kırmakta kararlıyız. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe, kendimizi emniyette hissedemeyiz. İçerde ve sınırlarımız ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz hızda hayata geçiremeyiz. Kandil'deki terör baronlarının sesi kesilmedikçe, siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü alamayız. 14,15,16 yaşında kızları annelerinden babalarından kaçırarak Kandil'e getiriyor ve terör baronları orada bunları taciz ediyor.

Düzensiz göçle mücadele

Türkiye'de belli çevrelerin, özellikle Seçim döneminde istismar ettikleri göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleriyle başarılı bir mücadeleden geçmektedir. Suriye'de ölümden kaçarak, bizlere sığınan ve bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe, sığınmacıların kendi toprakları dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır.

Terörden arındırıp güvenli yerlere çevirdiğimiz yerlere 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir Müslüman Türk'e yakışmaz. Mazlumları kökenine göre yargılamak bize yakışmaz. Yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz. Mazlum ve mağdura kucak açarken, gerçekçi uygulamalarla yasa dışı göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.