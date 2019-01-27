Erdoğan: İnsansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz

27 Ocak 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." dedi.

Erdoğan, "Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA