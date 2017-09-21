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Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz

Erdoğan "Bir milyona yakın Arakanlı adeta soykırım yoluyla Bangladeşe geçmenin gayreti içinde. Biz hiçbir zaman 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü' diye bir ifade kullanmadık. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz" dedi.

Erdoğan: 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Müslüman toplumun temsilcilerine hitap etti.

Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, "Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA

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