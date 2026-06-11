Erdoğan: İsrail yönetimi fitne fabrikasına dönüşmüştür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay'ın zorlu şartlar altında faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, savaşlar ve doğal afetlerin yaralarını sarmada kurumun önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gazze mesajı

Konuşmasında Gazze'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Türk Kızılay'ın Gazzelilere yönelik insani yardımlar gerçekleştirdiğini belirterek, yaklaşık 30 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi. Bölgedeki saldırılara ilişkin de zulmün ve haksızlıkların er ya da geç karşılık bulacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri Töreni'nde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Hepiniz hoş geldiniz.

Kıymetli misafirler; tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda şefkat, dayanışmayla, ahlak ve merhametle karşılaşırsınız. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz asırlar boyunca üstlendiğimiz değerlerdir.

Kızılay, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır. Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum

Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine eğitim çalışmalarından barınma, beslenme gibi çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara elini uzatan Türk Kızılay, savaşların ve daoğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır.

İsrail yönetimi fitne fabrikasına dönüşmüştür

7 Ekim'den bu yana Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi kan ve gözyaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan fitne fabrikasına dönüşmüştür.

Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er yada geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.