Erdoğan: İsrail’in aklında insanlık dışı plan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her 3 dost ve kardeş ülkeyi ziyaretimde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız. Malezya ile ekonomik ve ticari işbirliklerimizin yanı sıra başta Filistin davası olmak üzere uluslararası alanda da yakın çalışıyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artıracağız.

Malezya'nın ardından diplomatik ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Endonezya'ya geçeceğiz. Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Sayın Subianto ile birlikte başkanlık edeceğiz. Kendisini de son olarak geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik.

Asya Genel Sekreterliğine ev sahipliği yapan Endonezya ile hali hazırda dönem başkanlığını yürüten Malezya'yı ziyaretlerimizin özellikle Asya Teşkilatı ile güçlendirmek istediğimiz ilişkilere de müspet yansımaları olacağı kanaatindeyim. Değerli basın mensupları bu turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu seferki ziyaretim sırasında Başbakan Sayın Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle C

Cumhurbaşkanı Sayın Asaf Ali Zerdari ile de bir araya geleceğiz. Nitekim az önce içeride görüştüğümüz dostumuz Pakistan'ın Cumhurbaşkanı'dır. İnşallah bu görüşmemizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alma fırsatı bulacağız. Pakistan'ın Türkiye ve Türk milletinin gönlündeki müstesna yeri herkes tarafından çok iyi biliniyor.

Bu ziyaretimizle dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve aramızdaki münasebetleri inşallah bir adım daha öteye götüreceğiz. Her üç dost ve kardeş ülkeyi ziyaretinde ikili münasebetlerimizi daha da güçlendirmeye yönelik birçok anlaşmayı da imzalayacağız. Resmi temaslarımıza ilaveten ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş forumu etkinliklerine de katılacağız.

Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış, Asya ile iş birliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Malezya, Endonezya ve Pakistan ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, üç ülkeyi kapsayan bu ziyaretimizi yakın çevremizde ve dünyada önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

Vahşi cinayetlerin hesabı tek tek soruluyor

Bilindiği gibi Suriye'de 13,5 yıldır devam eden zulüm ve çatışmalar 8 Aralık'ta sona erdi. Suriye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Tadamon, Hama, Doğukuta katliamları başta olmak üzere Bağis Rejimi tarafından işlenen vahşi cinayetlerin hesabı da tek tek soruluyor ve sorulacaktır.