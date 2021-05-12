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Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hasabından ingilizce yayınladığı mesajında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seslendi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının derhal durdurulmasını istedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.

İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır."

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