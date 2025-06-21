Erdoğan: 'İsrail'in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.

* İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur.

* Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır.

* Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.

* 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.

* Saflarımızı daha da sıkılaştırmaya, hoş görü sınırlarımızı daha da genişletmeye ihtiyacımız var.

* 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı bir dönemin arifesindeyiz.

* İsrail'in haydutluklarını durdurmak için daha fazla dayanışma sergilememiz şart.

* Söz konusu ortak davalarımız, ortak çıkarlarımız olunca farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek boynumuzun borcudur.

* İsrail'e karşı uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz.

* Önce kendi içimizdeki ihtilafları çözeceğiz, kendi meselelerimizi ortak aklımızla ve irademizle sahiplenmezsek başkalarının çıkarlarına hizmet etmiş oluruz.

* Suriye'nin İİT üyeliğine dönmüş olmasından ve uluslararası topluma entegrasyonu yönünde alınan mesafeden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

(Ayrıntılar geliyor)