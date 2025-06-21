Erdoğan: 'İsrail'in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur'
İslam İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi. Erdoğan, "Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.
* İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur.
* Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır.
* Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.
* 90 yıl önce Hitler'in çaktığı kıvılcım nasıl dünyayı ateşe attıysa, Netanyahu'nun siyonist emelleri de dünyayı felakete sürüklemekten başka gaye taşımıyor.
* Saflarımızı daha da sıkılaştırmaya, hoş görü sınırlarımızı daha da genişletmeye ihtiyacımız var.
* 2 milyarlık İslam aleminin tek başına bir kutup haline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı bir dönemin arifesindeyiz.
* İsrail'in haydutluklarını durdurmak için daha fazla dayanışma sergilememiz şart.
* Söz konusu ortak davalarımız, ortak çıkarlarımız olunca farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek boynumuzun borcudur.
* İsrail'e karşı uluslararası hukuk ve BM şartı temelinde zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi sürdürmeliyiz.
* Önce kendi içimizdeki ihtilafları çözeceğiz, kendi meselelerimizi ortak aklımızla ve irademizle sahiplenmezsek başkalarının çıkarlarına hizmet etmiş oluruz.
* Suriye'nin İİT üyeliğine dönmüş olmasından ve uluslararası topluma entegrasyonu yönünde alınan mesafeden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.
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