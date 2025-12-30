Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını uluslararası hukuka aykırı ve gayri meşru olarak nitelendirerek, bu adımın kabul edilemez olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.
Görüşme sonrası iki lider de basın toplantısı gerçekkleştirdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı.
2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır.
Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.
İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez.
İmzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz.