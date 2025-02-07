Erdoğan, İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor: '2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

* Ak Parti ana kucağı, baba ocağıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu adını tarihe şimdiden yazdırmıştır.

* Hep birlikte 2028'e yürüyoruz. Partimizi nasıl kurduysak, karanlık olanları nasıl yıktıysak, engelleri nasıl ortadan kaldırdıysak çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız.

* Ekmeğini yiyen devlete ihanet edenlerin yakasına nasıl yapıştıysak, mazlumların sesini nasıl duyurduysak, Türkiye'yi başarıdan başarıya nasıl koşturduysak... Gelirken bilboardlarda bi şey gördüm. 23 yılda İstanbul'u konutlarla donatmışlar. 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor?

* Bizim icratimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.

* Devlet Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kendisinden duydum.

* Milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak şekilde sürdüreceğiz.

* Son 23,5 yılda olduğu gibi ben değil, biz diyeceğiz.

* Kimin ne dediğine bakmadan, hizmet üretmekten geri durmayacağız.

* 6 Şubat Depremleri anma kapsamında dün Adıyaman'daydık. Bu felaketi unutmak mümkün değil. Acının halen taze olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Depremin yıl dönümünde de afedzedeleri yalnız bırakmadık. Altyapı projeleriyle, okullarıyla, hastaneleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

* Biz yıkıntılarla uğraşırken muhalefetten birileri çıkıp bu hükümet bu enkazın altında kalır demişti. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri Türkiye'ye örnek gösterecek kadar hırslarına yenik düşenler olmuştu. Her şeyi denediler, bu imşaatları bitiremezsiniz dediler. Biz ne yaptık? Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

* Yılbaşında 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız.

* Deprem turistlerine bir çift sözüm var: Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelere hakaret ettiniz. Hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz? İktidara muhalefet etmekle devlete düşmanlık etmek arasındaki farka ne zaman varacaksınız?

* (Muhalefete) Hadi bedava ev yapıyordunuz? Niçin sözleriniz arkasında duramadınız? Hükümeti, devleti acımasızca eleştiriyorsunuz. Bizi kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerle ne yapıyorsunuz?

* Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelere açıklayın. Bunlar siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey zannediyorlar.

* Her vaat gibi, deprem bölgesinde verdikleri vaatler de seçimden sonra unutulup gitti.

* İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar, ama depreme hazırlığa dair ne bir projeleri var. İnşa etmek deyince akla okul, hastane değil; balya balya para kuleleri akıllarına geliyor.

* Yönettikleri belediyelerde fetret devri dönemi yerini çöküş devrine bıraktı.

* İstanbul dahil büyükşehir belediyeleri dökülüyor. Yanan otobüslerden yoldan geçilmiyor.

* İstanbul'a layık olmak için canla başla çalışıyoruz. İstanbul'a 3 trilyon 850 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

(Ayrıntılar geliyor.)