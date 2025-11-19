Erdoğan: İstanbul süreci sürdürülmeli, akan kan durmalı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında başlatılan görüşmelere ev sahipliği yaptık. Üç tur müzakerede bilhassa insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu. Taraflar arasında ateşkes ve barışa dair görüşler ile askeri meseleler doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz.

İstanbul görüşmeleri vurgusu

Bugün de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk.Her iki taraf için savaşın yıpratıcı etkilerin giderek derinleştiği dönemde İstanbul görüşmelerinin önemli merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin kapsamlı içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

"Kirim Tatarlarına desteğimiz sürecek"

Değerli dostum Zelenskiy ile görüşmemizde ikili konuları değerlendirdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığa bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile aramızda müstesna bir tarih bağı olan Kırım Tatarlarına desteğimizin süreceğini belirtmek isterim. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkeyi terk etmeyerek cesaretle çalışmalarına devam eden Türk müteşebbislerin desteği ile Ukrayna'ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın yolunu açacak önerileri Rusya ile de konuşmaya hazırız.

Müttefikimiz Amerika'nın da sürece dahlini önemsiyoruz. Savaşta hayatını kaybedenler için dost Ukrayna halkına taziyelerimi yineliyorum."