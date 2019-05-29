Erdoğan: İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz

29 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı.

İstanbul'da yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız.

İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet dünyaya hizmet demektir.

Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir.

İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik.

İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

Kaynak: AA