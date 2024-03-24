Erdoğan: İstanbul’u CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çok çalışacağız. Her yerde söylüyorum, İstanbul'daki hemşerilerinizi arayın ve inşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.

- Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? İstanbul ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya hazır mıyız? Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini başlatacağız.

- Şu bir haftayı çok iyi geçirmemiz lazım. Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi? Çöp, çukur, çamur... Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yarı zamanlı mesai yaptı. İsraftan bahsediyor. İsraf sende. Akıllı belediyecilik diyor nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik... Şu İstanbul'da neler çektik.

'Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım' diyor'

- Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. İstanbul'da yapılan tüm metrolar bize aittir. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor.

- Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarıldılar. Böyle bir şey yok. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul'da kendi payına düşeni almıştır. Son 5 yılda İstanbul adeta eziyat çekti. İstanbul'un temel sorunu vizyon ve beceri eksikliği oldu.

'Bu şehir 30 yıl geriye gitti'

- Bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya paralar görüntülendi. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Tatmin edici bir açıklama duyamadık. Her konuşanla iş daha sarpa sardı. 1 Nisan'dan itibaren yeniden İstanbul diyerek yola devam edeceğiz. Bir tarafta deprem tehlikesini görmezden gelenler var, bir tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak isteyenler var.

- Önümüzdeki dönemde İstanbul'un en önemli önceliğinin deprem olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak bunu yapıyoruz. Murat kardeşimizin İstanbul'da göreve gelmesiyle eksik ayak tamamlanacaktır. Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar, yapımına başlanan birçok metro projesini de bitiremedi. Seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini hızlandıracağız.