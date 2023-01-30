Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Denizli'nin güzel insanları, değerli hanımefendiler sizleri selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikamızda siz değer üreten kadınlarımızda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Aramızda fabrikamızda çalışan kadınlarımız ile girişimci kadınlarımız ve sivil toplum temsilcileri de var. Her fırsatta tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan toplum, potansiyelinin yarısını dışarıda tutmuş olur. Kadın; azmi, birikimi ve mücadelesiyle ayrı bir yere sahiptir.

"İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı"

Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılımı yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. İstihdamdaki kadın sayısını da 10,5 milyona yaklaştırdık.

KOSGEB desteklerinin yarısına yakınını kadınlarımızın kullandığını görünce mutlu oluyoruz. Üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini görünce ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz.

Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayali

150 milyon dolar ihracatı inşallah milyarlara çıkaracağız. Biliyorsunuz, bir dönem kadınlarımızın kimi zaman kıyafetini kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim kurullarına, okullara sokmayan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde ön yargıları, yanlış kabulleri geride bıraktık.

Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz.