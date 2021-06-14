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Erdoğan: İstikrarın önündeki en büyük engellerden biri terördür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile toplantı öncesi sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir." dedi.

 

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