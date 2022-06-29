Erdoğan, Johnson ve Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Johnson ile bir araya geldi

Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Johnson'ın, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Erdoğan, gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.