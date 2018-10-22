Erdoğan: Kadın belediye başkanı sayısını yeterli görmüyoruz

22 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "AK Parti'nin 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Arzumuz, nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır." dedi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak, inşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.

"Mart 2019 seçimleri, sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi, belki de bu anamuhalefetin sonu olacaktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anamuhalefetin başındaki zat sadece millete değil, aynı zamanda CHP'nin başına da bela. CHP'yi de bizim kurtarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır." dedi.

Kaynak: AA