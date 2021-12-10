Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla nerede bir mazlum ve mağdur varsa, ayrım yapmadan, yardım elimizi uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Geçen yıl Avrupa'da en çok vatandaşımızın yaşadığı üç ülkede göçmenlere yönelik saldırıların sayısı 3 bini aşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir."

Erdoğan, "İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır." diye konuştu.