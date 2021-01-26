Erdoğan: Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." dedi.

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