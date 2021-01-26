  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan: Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkardık
Takip Et

Erdoğan: Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık." dedi.

 

Ayrıntılar geliyor...