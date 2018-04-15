Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi yakında yapılacak

15 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesinde partililere hitap etti.

Ülkeyi 16 yılda 3,5 kat büyüttüklerini aktaran Erdoğan, göreve geldiklerinde 3 bin 400 dolar olan kişi başına milli gelirin bugün 11 bin dolara çıktığını kaydetti.

Son günlerde birilerinin, "Biz yatırımları durduracağız." dediğini belirten Erdoğan, "Niyeymiş? Çünkü yatırımlar üretmiyormuş. Şimdi buradan sadece bir soru yeterli. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üretime yönelik, bir ihracatı yapabilir misin? Var ki üretim ihraç edebiliyorsun. Olmasaydı bunu yapamazdın ama biz bunu yapıyoruz. Bugün savunma sanayinde, elhamdülillah kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Bunlar öyle kolay kolay olmadı. Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz, hamdolsun MP'lere varıncaya kadar, insanlı silahlı, silahsız hava araçlarına varıncaya kadar, bunları üreten bir Türkiye var? Bunları nereye koyacaksın? Bunlar ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin'de bu yatırımlar sayesinde mücadeleyi kazandıklarını da vurgulayarak, "Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. 4 bin 200. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz. Bu mücadeleyi burada Afrin'de bu kararlılıkla yürüten Mehmedimiz, bu imkanlarla güç buldu, kuvvet buldu ve böylece de hamdolsun bu zafere ulaştılar." dedi.

"Kanal İstanbul'da ihale yakın zamanda"

Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız" açıklamasını yaptı.