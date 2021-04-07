Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yaza atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirterek, "İhalesine yakında çıkıyoruz, yaz aylarında da temelini atıyoruz" dedi.

ÇED raporunun, 56 kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşların katkılarıyla tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Bu proje İstanbul'a kazandırdığımız havalimanı, metro, köprü ile bütünlük arz edecektir. Boğazlardaki gemi trafiğinin azalmak bir yana artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan emniyetli gemi geçiş garantisi 25 bindir. Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ihalesine girecek müteahhitlere "2-2.5 yıl sonra Türkiye'yi Millet İttifakı yönetecek. Proje iptal edilecek. 2.5 yıl sonraya garantiniz var mı?" diye seslenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Hale bak... Tehdit ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?" yanıtını verdi.

"Emekli amiraller talimatı Kılıçdaroğlu'ndan alıyor"

Partisinin grup toplantısında 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye değinen Erdoğan, bildiri için "Buram buram darbe kokuyor" diyerek, "Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor" dedi.

Erdoğan, CHP'nin, bir grup emekli amiralin, buram buram darbe iması kokan açıklamalarını, "gündem saptırma" olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptuğunu söyledi. Erdoğan, "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu 104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi olanlar var. İncelemeler devam ediyor, kim bilir daha ne kadar çıkacak" diye konuştu.

"Esnafları bize karşı kışkırtmaya çalıştı"

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelten Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun bir dakikalık şov için bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanlarına bırakıyorum. Bir de Bilim Kurulu üzerinden Sağlık Bakanı'ma tepki gösteriyor. Atılacak tırnağı bile değilsin" ifadelerine yer verdi.



Kılıçdaroğlu kürsüde bir rakam vererek esnafları kışkırtmaya çalıştığını kaydeden Erdoğan "Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın işini terk ettiğini söyledi. Hakikatı ifade ediyor mu, hayır. 365 bni 533 esnaf tescil yaptırmış Kılıçdaroğlu sen ne zaman doğru konuşacaksın. Birini söyleyip diğerini gizleyince kendisini yalancı olarak ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor" dedi.

"Enflasyonu ve faizi tek haneye indirmekte kararlıyız"

Grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, enflasyonu tek haneli seviyelere indirmede kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, "Tüketici enflasyonunu 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2'ye geriletmiştik. Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu başaracağız."

Türkiye'nin bütçesinde 2020 yılında faiz ödemelerinin payının gerilediğini kaydeden Erdoğan, faizleri de tek hanelere indirme konusunda kararlı oldukları mesajını verdi.