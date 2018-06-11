Erdoğan: Kandil'e operasyonları başlattık

11 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de halka seslendi.

Erdoğan, "Bay Kemal bize ne dedi? 'Afrin'e girmeyin.' Bay Muharrem ne dedi? 'Afrin'de ne işiniz var?' Sizinle bu ülke yönetilmez. Ülkemize saldıranlar karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz" dedi.

Erdoğan, "Bu teröristler hangi ine girerlerse girsinler hesabını sorarız. Şu ana kadar Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demiştim ya Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, Sncar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonumuzu başlattık. 20 uçakla 14 önemli noktayı, silah depolarını yok ettik. Hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz için bir tehdit olmaktan çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.