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Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." dedi.

Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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