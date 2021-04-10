Erdoğan: Karadeniz, barış denizi olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladıkları ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığı daha da tahkim ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." diyerek, "Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik." ifadesini kullandı.

"Krizin diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"

"Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz" diyen Erdoğan, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Eroğan, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu ile ilgili "Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz." dedi.

"İlişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyut"

Ukrayna ile ilgili olarak, "Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor" diyerek, "Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz." dedi.

Zelenskiy: Türkiye'nin verdiği destek son derece önemlidir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir." dedi. "Savunma sanayisi (Türkiye'yle) stratejik ortaklığımızın itici gücüdür." ifadesini kullanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "(Türkiye'yle) İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir." ifadesini kullandı.