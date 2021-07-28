Erdoğan: Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltacağız

Erdoğan, Karadeniz'deki gaz yakma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Manavgat'taki yangın tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.

Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltacağız.

Bugün Türk-Ali 2 kuyusu gaz akış testiğini gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni https://t.co/AGrWWsa9jG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 28, 2021

Önce Türk-Ali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. İkinci aşamada yüzeyden kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı test vanaları devreye sokuldu. Son aşamada yüzey test aşamalarıyla gaz yüzeye verildi.

Şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. İlk fazı 2023'e yetiştirmek için çaba harcıyoruz.



Son bir yılda toplam 5 kuyu açtık. Amasra-1 kuyusunun keşfini Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerimizin habercisi olarak görüyoruz.



Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de eş zamanlı olarak sürüyor. Her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını da inşa edeceğiz."