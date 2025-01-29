Erdoğan, Kartalkaya'da itfaiye başvurusunu gündeme getirdi: 'Kusurlar sümen altı edildi'

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından tartışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında otel hakkındaki eksiklerin sıralandığı itfaiye raporuna değindi.

Erdoğan, soruşturmadaki gözaltı sayısının 28, tutuklu sayısının da 19 olduğunu belirterek oteldeki eksikleri sıraladı.

'Başvuruyu geri çekme incelenecek'

Cumhurbaşkanı, otelin yangın algılama sisteminin çalışır vaziyette olmadığını, işyerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığını, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığını ve acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "İnanıyorum ki soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır" dedi.

Otel başvuruyu geri çekti

Otelin 12 Aralık 2024'te Bolu Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü’ne yangın denetimine girmek için dilekçe yazdığı ortaya çıkmıştı.

İtfaiyenin incelemesinde ise otelde çok sayıda kusur bulunmuştu. Ancak daha sonra otelin başvurusu geri çekmesinin ardından işlemler durdurulmuştu.

'Sumen altı edilen kusurlar...'

Cumhurbaşkanı, konuya dair şunları söyledi: "Müfettişlerin tespitleriyle, otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazaalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sumen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir."