Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı
Erdoğan ile Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanları katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende, çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.