Erdoğan: Kazanacak yerlerde 20 yaşında gençlerimiz var

19 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

"Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Silahlar, F16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil... İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan o paslı yürek, sinede yüktür. Tanklara, toplara, F16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, size düşman olanlar 16 saatte pes ettiler. Mesele bu."

"Türkiye'nin en önemli gücü genç ve nitelikli nüfusu"

"Gençlerimize olan güvenimizi yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak gösterdik." diyen Erdoğan, "Seçilme yaşını önce 25 daha sonra 18 yaşa indirmek suretiyle İstanbul'u fetheden Fatih'lerin akranlarına temsil mekanizmalarında yer alabilme fırsatını getirdik. Türkiye'nin en önemli gücü genç ve nitelikli nüfusudur." diye konuştu.

Erdoğan, "Bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalarımızdan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın.

19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalardan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın da işte bunlar olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA