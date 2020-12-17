Erdoğan: Kerkük petrollerinin piyasalara sunulmasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'ın tahrip ettiği Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratıyla Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz." dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğinizi görüyoruz. Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda da mutabık kaldık. Nitekim bugün imzalanan 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' bu kararlılığımızı göstergesidir. Daha önce sunmuş olduğumuz stratejik projelerimizi süratle hayata geçirmek için ortak irademizi teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratı

Irak ile özellikle enerji sektöründe büyük bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'ın tahrip ettiği Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratıyla Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmanın artık zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz, sulama teknolojileri, atık su yönetimi ve çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe katetmiş durumdadır. Bu konuyla ilgili olarak özel temsilcim Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak ile paylaşmak ve Irak'ın karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Plan üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor."

İki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı

Bu arada, ortak basın toplantısı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin huzurunda iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda "Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Irak Planlama Bakanı Halid Battal el-Necim tarafından imzalandı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından imza altına alındı.