Erdoğan: Kerkük'e sırtımızı dönemeyiz

18 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 40. muhtarlar toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kerkük'e sırtımızı dönemeyiz. Mustafa Kemal Misak-ı Milli ile bu hattı çizmedi mi?

Kuzey Irak ile yıllarca çok güzel işbirliği yaptık. Bugün oradakiler iyi koşullarda yaşıyorsa bu bizim sayemizde. Kimse kredi vermiyordu, biz verdik.

PKK'yı, DEAŞ'ı, PYD/YPG'yi oralarda barındırmayacağız. Bir gece ansızın gelir, gereğini yaparız. İdlib'te, El Bab'ta yaptık mı, yaptık. Oralarda da yaparız.

Artık Erbil'den uçuş olmayacak, çünkü en önemli hava sahası bizdik. Artık Kuzey Irak'a gıda, ilaç gitmeyecek. Biz merkezi yönetime göndereceğiz, onlar oradan Kuzey Irak'a iletecek. Çünkü halkın bu durumu görmesini istiyoruz.