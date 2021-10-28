Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunduğu dilekçede, siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı beyanlarına dayandığını iddia ettiği, Erdoğan'ın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021'deki konuşmalarına değindiği, Erdoğan'ın bu konuşmalarındaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanının alınmasını müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri başsavcılığa yazılı sunacağını bildirdiği kaydedildi.

Dilekçede, "Yaklaşık üç yıl önceki bir konuşmayı, bugünlerde dile getirilen siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermek korku ve paniğe neden olabilecek, toplumun huzurunu bozabilecek iddialarının ne kadar sorumsuzca dile getirildiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşru ise Cumhurbaşkanımızın, muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Cumhurbaşkanımızın, muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Kaldı ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri, herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dilekçede sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için lüzumlu usuli işlemlerin, iddiaların vahameti de dikkate alınarak ivedilikle yerine getirilmesi vekil olarak talep edilmiştir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Aydın aracılığıyla 15 Ekim 2021'de de başsavcılığa yazılı beyanda bulunmuştu.